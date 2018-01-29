/ / / За три недели в Гусеве привлечены к административной ответственности 22 пешехода и 16 водителей

29 январь 2018, 11:50

Максим Шафер,

начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусевский»

«ГУСЕВ HD»

В Калининградской области завершился очередной этап специального профилактического мероприятия «Пешеход - на переход!». За три недели сотрудники подразделений ГИБДД выявили 1646 нарушений ПДД, допущенных пешеходами. За непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения к административной ответственности привлечены 419 водителей.В ходе профилактического мероприятия полицейские провели разъяснительную работу как с водителями, так и пешеходами, уделив пристальное внимание применению световозвращающих элементов. За время проведения мероприятия составлено 68 административных протоколов в отношении пешеходов, двигавшихся вблизи проезжих частей в тёмное время суток без «светлячков».В том числе сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» привлекли к административной ответственности 18 пешеходов и 16 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам. А также подверглись административному наказанию 4 пешехода, которые вне населённых пунктов проигнорировали ношение световозвращающих элементов.Госавтоинспекция Калининградской области призывает водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость. Пешеходам также необходимо соблюдать требования Правил дорожного движения, быть осторожными на проезжих частях, в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости применять световозвращатели.