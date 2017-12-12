В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

12 декабрь 2017, 13:20

Сегодня, 12 декабря, в рамках специального профилактического мероприятия сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» на автодороге Нестеров-Калининград задержали водителя микроавтобуса «Мерседес Спринтер», осуществлявшего нелегальные перевозки. При осмотре салона «маршрутки» полицейские обнаружили, что замок фиксации на ремне безопасности одного из пассажирских сидений оторван.



Госавтоинспекторы составили в отношении водителя протокол по статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортным средством запрещена» и выдали ему требование об устранении выявленных недостатков. Пассажирам микроавтобуса предложили воспользоваться услугами лицензированного автоперевозчика.



В ходе проверки также установлено, что водитель, осуществлявший нелегальную перевозку, за 2017 год уже 6 раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения Правил дорожного движения.

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