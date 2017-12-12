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В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика

12 декабрь 2017, 13:20
В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
Сегодня, 12 декабря, в рамках специального профилактического мероприятия сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» на автодороге Нестеров-Калининград задержали водителя микроавтобуса «Мерседес Спринтер», осуществлявшего нелегальные перевозки. При осмотре салона «маршрутки» полицейские обнаружили, что замок фиксации на ремне безопасности одного из пассажирских сидений оторван.

Госавтоинспекторы составили в отношении водителя протокол по статье 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортным средством запрещена» и выдали ему требование об устранении выявленных недостатков. Пассажирам микроавтобуса предложили воспользоваться услугами лицензированного автоперевозчика.

В ходе проверки также установлено, что водитель, осуществлявший нелегальную перевозку, за 2017 год уже 6 раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения Правил дорожного движения.
Теги: нелегальные перевозки
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Андрей z
# 1Андрей z
Ужас!!!!!!😵😵😵😵😵
Вчера, 13:32   ЦитироватьОтветить0
э-эх
# 2э-эх
всё, кина не будет - электричество кончилось... пошла охота на ведьм... петля на шее сжимается... кислород перекрывается.. удобства отбирают..ЖАЛЬ..
Вчера, 13:37   ЦитироватьОтветить2
Вот это да
# 3Вот это да
Вот это молодцы, супер гаишники,преступный мир на колени ставят,чиновников взяточников скоро повяжут, вот так нужно бороться с преступностью. Люди выжить пытаются,власти задавили дальше не куда, зарабатывают как могут. Чинуш ловите пьяных лучше.
Вчера, 14:16   ЦитироватьОтветить6
Я
# 4Я
Это скотство. Он что до этого свиней в салоне перевозил? Граждане, вам самим не противно в такой салон садиться? Хоть грамм чувства уважения к себе у вас остался?
Вчера, 14:44   ЦитироватьОтветить5
мм..да
# 5мм..да
Вы автобусы автоколонны видели?? в них порой такой ужас творится, что не то что бы заходить туда противно а даже сидеть. И кресла грязные и жвачки на подлокотниках, ремни безопасности фиг затянешь а иногда их даже не достать вообще т.к заправлены в сидения
Вчера, 16:46   ЦитироватьОтветить9
Просто Слон
# 6Просто Слон
А что там за стол? Или ящик, или комод, в общем непонятно что...? Это дополнительное место для перевозки людей? Такое ощущение скоро люди будут ездить на просто на сене... куда мы катимся...
Вчера, 17:47   ЦитироватьОтветить1
пассажир
# 7пассажир
Это личное дело каждого человека-на чем и каким образом он будет добираться до места.Тема давно обсосана.Езжу каждый день в Калининград на автобусах автоколонны -все вполне устраивает,только вот жвачки в некоторых укромных местах отковырять нужно.Даже в Черняховске сейчас делает всего три остановки вместо пяти.
Вчера, 18:59   ЦитироватьОтветить0
Гость марина
# 8Гость марина
А если бы дизель запустили,было бы лучше,меньше бы здесь грязь лили. В автобусах автоколонны есть как минусы,так и плюсы.Может кому и нравится ездить с нелегалами,кому своего времени не жалко, безопасность очень хромает, это их личное дело. Но добавили много рейсов до Гусева.Стало легче и быстрей.
Вчера, 19:39   ЦитироватьОтветить2
Л.Б.
# 9Л.Б.
Вообще,этот автобус никакими нелегальными перевозками не занимался...Человек ехал на работу со знакомым...Сначала узнайте что к чему потому печатайте свой текст
Вчера, 22:00   ЦитироватьОтветить1

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