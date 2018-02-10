На улице Морской сгорела деревянная хозяйственная постройка

10 февраль 2018, 13:03

9 февраля 2018 года в 23.58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Морской в городе Гусеве. В деревянной хозяйственной постройке размером 5 на 4 метра горела стена на площади 4 квадратных метра.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.



Пострадавших нет.

86 просмотров