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На улице Морской сгорела деревянная хозяйственная постройка

10 февраль 2018, 13:03
На улице Морской сгорела деревянная хозяйственная постройка
9 февраля 2018 года в 23.58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Морской в городе Гусеве. В деревянной хозяйственной постройке размером 5 на 4 метра горела стена на площади 4 квадратных метра.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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