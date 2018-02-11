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В посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом здании

11 февраль 2018, 10:09
В посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом здании
10 февраля 2018 года в 23.09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Калининское Гусевского городского округа. В деревянном нежилом одноэтажном доме, в одной из комнат размерами 2,5 на 2 метра, полностью сгорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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Военторг
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