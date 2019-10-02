Стройцентр Стройцентр
/ / / В поселке Майское произошел пожар в одноэтажном деревянном здании
Информационный сайт города Гусева

В поселке Майское произошел пожар в одноэтажном деревянном здании

2 октября 2019, 13:08
В поселке Майское произошел пожар в одноэтажном деревянном здании
1 октября 2019 года в 07:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского городского округа. В административном одноэтажном деревянном здании размерами 15×15 метров, снаружи отделанным кирпичом, в помещении котельной сгорел утеплитель на площади 6 м².

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.
Другие новости по теме
Минувшей ночью в посёлке Междуречье произошёл пожар в одноэтажном деревянном домеМинувшей ночью в посёлке Междуречье произошёл пожар в одноэтажном деревянном домеВ посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом зданииВ посёлке Калининское произошёл пожар в одноэтажном нежилом зданииВ посёлке Покровское произошел пожар в одноэтажном домеВ посёлке Покровское произошел пожар в одноэтажном доме16 марта в посёлке Поддубы произошел пожар, в деревянном доме от дымохода загорелся потолок16 марта в посёлке Поддубы произошел пожар, в деревянном доме от дымохода загорелся потолок
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»