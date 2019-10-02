1 октября 2019 года в 07:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Попова в поселке Майское Гусевского городского округа. В административном одноэтажном деревянном здании размерами 15×15 метров, снаружи отделанным кирпичом, в помещении котельной сгорел утеплитель на площади 6 м².
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единицы техники.
Пострадавших нет.
В поселке Майское произошел пожар в одноэтажном деревянном здании
2 октября 2019, 13:08