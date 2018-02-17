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На проспекте Ленина полностью сгорела деревянная беседка

17 февраль 2018, 10:06
На проспекте Ленина полностью сгорела деревянная беседка
16 февраля в 22.10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина в городе Гусеве. Полностью сгорела деревянная беседка размером 5×5 метров.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.

Для справки:
Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного — «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.
пожар
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