Житель Гусева лишился прав за то, что покинул место ДТП

13 марта 2018, 18:23

В январе 2018 года на ул. Тимирязева в г. Гусеве водитель автомобиля марки «Ауди» столкнулся с автомобилем марки «Пежо» и в нарушение действующего законодательства покинул место ДТП.



В судебном заседании водитель признал вину в совершении административного правонарушения и пояснил, что испугался, в связи с чем скрылся с места ДТП.



Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ как оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.



Постановлением Гусевского городского суда водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.



Постановление не вступило в законную силу.

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