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Информационный сайт города Гусева

Виновник смертельного ДТП на трассе «Гусев — Нестеров» получил четыре года колонии-поселения

26 ноября 2019, 13:03
Виновник смертельного ДТП на трассе «Гусев — Нестеров» получил четыре года колонии-поселения
Государственным обвинителем Гусевской городской прокуратуры поддержано обвинение по уголовному делу в отношении одного из жителей города Гусева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц).

Судом установлено, что в один из дней января 2017 года гражданин, управляя технически исправным автомобилем марки «Мерседес-Бенц», двигаясь в направлении посёлка Чернышевское Нестеровского района, в нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, допустил выезд на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль марки «БМВ», в котором находилось двое человек и совершил столкновение, в результате чего водитель и пассажир автомобиля марки «БМВ», а также один из пассажиров автомобиля марки «Мерседес-Бенц» погибли, еще одному пассажиру автомобиля «Мерседес-Бенц» был причинен тяжкий вред здоровью.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, ориентировавшего суд на реальное лишение свободы, судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
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Е
# 1ЕвГен
Столько смертей и всего лишь колония поселения...мохнатая лапа у виновника,видно...
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