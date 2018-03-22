В Гусеве местный житель обокрал приятеля после совместной попойки

22 марта 2018, 17:27

В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» поступило сообщение от 39-летнего местного жителя о хищении мобильного телефона. Потерпевший рассказал полицейским, что у него из квартиры на улице Менделеева пропали мобильный телефон и денежные сбережения в сумме 1 тысячи рублей.



Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне пропажи мужчина пригласил в гости 30-летнего приятеля. Мужчины распивали спиртные напитки до тех пор, пока хозяин жилища не уснул. Воспользовавшись моментом, гость похитил мобильный гаджет и деньги, после чего скрылся.



Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Похищенное имущество сотрудники уголовного розыска изъяли и передали законному владельцу.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная из одежды сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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