Гусевец обманул через интернет жителя Красноярска на 7 тысяч рублей

23 марта 2018, 15:37

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 31-летнего местного жителя к имущественному преступлению.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что в августе 2017 года мужчина разместил на популярном интернет-сайте информацию о продаже компьютерного процессора. На объявление откликнулся житель Красноярска, от которого продавец потребовал предоплату в размере 7 000 рублей. Согласившись на эти условия, покупатель перевел на указанный банковский счет нужную сумму, но обещанный процессор так и не получил.



Сотрудники полиции выяснили, что 31-летний житель Гусева причастен к двум аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие продолжается.



УМВД России по Калининградской области напоминает, что при приобретении товаров посредством сети интернет не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном получении товара.



Также необходимо тщательно проверить всю информацию о поставщике товаров и услуг, найти отзывы граждан. При малейших сомнениях следует отказаться от сделки или покупки.

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