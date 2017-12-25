Полицейские установили причастность жителя Гусева к карманной краже

25 декабрь 2017, 18:39

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу денежных средств у 27-летнего местного жителя. По предварительным данным, к имущественному преступлению причастен 23-летний приятель заявитель.



Как выяснили полицейские, в ночь на 20 декабря потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых молодых людей. На следующий день мужчина обнаружил пропажу денежных средств в размере 8 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленник, отдыхавший в той же компании, выбрал момент и похитил деньги из внутреннего кармана пальто потерпевшего.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи включает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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