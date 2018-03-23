Жительница Гусева предстанет перед судом за убийство сожителя

23 марта 2018, 16:23

Сегодня Гусевский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, в отношении 42- летней жительницы города Гусева.



Следствием установлено, что 20 августа 2017 обвиняемая находилась вместе со своим сожителем 1972 года рождения в квартире в городе Гусеве, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры на бытовой почве она, используя кухонный нож, дважды нанесла потерпевшему удары ножом в область груди от которых последний скончался на месте совершения преступления.



Уголовное дело направлено в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.

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