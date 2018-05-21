Жительница Гусева получила 8,5 лет колонии за убийство сожителя

21 мая 2018, 18:31

Вечером 20 августа 2017 года в одной из квартир по ул. Московской в городе Гусеве обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве, нанесла сожителю два удара ножом в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.



В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала частично, пояснила, что ударила ножом потерпевшего, потому что пыталась защититься, когда мужчина стал ее избивать, нанес удары руками и ногами в область живота и груди, после чего угрожал убийством. Утверждала, что сожитель постоянно поднимал на нее руку.



Исследовав все материалы дела, суд признал вину подсудимой полностью доказанной и квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни семьи подсудимой.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд отнес явку с повинной, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья, а также поведение потерпевшего, предшествующее произошедшим событиям.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.



Приговором Гусевского городского суда жительница Гусева осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8-ми годам 6-ти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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