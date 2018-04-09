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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе огонь от горящей травы едва не перекинулся на местное кладбище

9 апреля 2018, 16:25
В Гусевском районе огонь от горящей травы едва не перекинулся на местное кладбище
В Гусевском городском округе пожарные предотвратили распространение огня от горящей растительности на территорию местного кладбища. Об этом рассказывает пресс-служба регионального МЧС.

Палы травы были зарегистрированы практически во всех городских округах Калининградской области. За минувшие сутки зафиксирован 61 такой случай. Общая площадь возгорания превысила 102 Га. С начала года их было зафиксировано 686, общая площадь возгорания составляет более 1035 Га.

Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает о том, что несанкционированные палы травы запрещены. Они могут стать причиной бытовых и природных пожаров и потенциально угрожают производственным предприятиям, которые, как правило, расположены вне городской черты. Палы приводят к уничтожению плодородного слоя почвы, представителей флоры и фауны. Также они уничтожают молодую древесную поросль, приводят к гибели лесопосадок, специально создаваемых для защиты полей от иссушения, а берегов речек и ручьев — от эрозии. Кроме того, травяные палы ухудшают экологическую обстановку, они являются источником выброса в атмосферу углекислого газа, который ее загрязняет.
пожар кладбище
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