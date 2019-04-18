За минувшие сутки сотрудники МЧС два раза привлекались для ликвидации пожаров в Гусевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
В 3:56 в Центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре в поселке Кубановка. Горел заброшенный кирпичный гараж размером 10 на 6 метров, крытый шифером по деревянной обрешётке. Привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.
В 13:44 поступило сообщение о пожаре на улице Московской СНТ «Металлист». В автомобиле «Ауди-100» выгорел моторный отсек и салон на площади 6 м². Привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 3 человек и 1 единицы техники.
В обоих случаях никто не пострадал.
За минувшие сутки пожарные тушили гараж в Кубановке и машину в Гусеве
18 апреля 2019, 11:13
пожар
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