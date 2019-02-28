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В Гусеве из-за сухой горящей травы едва не сгорели дачи

28 февраля 2019, 12:41
В Гусеве из-за сухой горящей травы едва не сгорели дачи
Вчера в восьмом часу вечера в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калининградской области поступило сообщение о том, что в городе Гусеве огонь горящей травы подошел вплотную к дачным участкам, распложенным на улице Комсосмольской.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 13 по охране Гусевского городского округа оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, не дав ему перейти на постройки и заборы. Борьба с травяным пожаром продолжалась около часа, в ней приняли участие 4 сотрудника МЧС России. Пламя оставило после себя 3 гектара выжженной земли. По факту возгорания прошлогодней растительности проводится проверка.

Всего за сутки в янтарном крае было зафиксировано 42 травяных пала, общая площадь, пройденная огнем в этот раз превысила 71 гектар. С начала года уже произошел 201 пал на общей площади свыше 380 гектаров.

Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает: на территории региона действует надзорно-профилактическая операция «Лето», в ходе которой межведомственными группами осуществляется контроль в области соблюдения пожарной безопасности владельцами участков в сельской местности и дачных обществах, примыкающих к лесным массивам. Также напоминаем, что, по закону, в отношении нарушителей, а также лиц, причастных к лесным пожарам и пожарам на территории садовых обществ, населенных пунктов применяются меры административного и уголовного воздействия.
пожар
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