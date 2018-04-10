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Информационный сайт города Гусева

Ранее судимый житель Гусева во время ссоры душил сожительницу

10 апреля 2018, 18:07
Ранее судимый житель Гусева во время ссоры душил сожительницу
В дежурную часть городской полиции УМВД России поступило заявление от 23-летней жительницы Калининграда о том, что ей угрожал расправой сожитель. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Московском проспекте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения рядом с остановочным пунктом и опросили очевидцев. Выяснилось, что ранее судимый за кражу и убийство 33-летний житель Гусева в ходе ссоры душил потерпевшую руками, при этом угрожая девушке физической расправой. Калининградка восприняла угрозы реально и обратилась в полицию за помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статья 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Максимальным наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы сроком до 2 лет.
полиция
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