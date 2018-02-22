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Житель Гусева угрожал сожительнице убийством, сдавливая ее шею руками

22 февраля 2018, 18:07
Житель Гусева угрожал сожительнице убийством, сдавливая ее шею руками
Дознаватели межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении сожительницы.

В дежурную часть обратилась 46-летняя жительница Гусевского района с заявлением о том, что ее сожитель во время ссоры угрожал женщине убийством. Участковые уполномоченные установили, что мужчина, угрожая потерпевшей лишить ее жизни, в ходе конфликта сдавливал ее шею руками. Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
убийство полиция
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