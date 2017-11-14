Пьяный житель Гусева пытался задушить беременную сожительницу

14 ноябрь 2017, 11:16

5 ноября в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Калининграду поступило заявление 22-летней местной жительницы, находящейся на шестом месяце беременности. Калининградка сообщила, что около 3.00 ночи в квартире по улице Левитана сожитель в ходе конфликта, возникшего на почве систематического употребления мужчиной спиртных напитков, душил ее руками, сопровождая свои действия угрозами физической расправой, а также нанес удар ногой в живот.



По подозрению в совершении преступления участковые уполномоченные полиции задержали ранее неоднократно судимого за кражи, угрозу убийством и угон автомобиля 33-летнего жителя Гусева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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