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Пьяный житель Гусева пытался задушить беременную сожительницу

14 ноябрь 2017, 11:16
Пьяный житель Гусева пытался задушить беременную сожительницу
5 ноября в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Калининграду поступило заявление 22-летней местной жительницы, находящейся на шестом месяце беременности. Калининградка сообщила, что около 3.00 ночи в квартире по улице Левитана сожитель в ходе конфликта, возникшего на почве систематического употребления мужчиной спиртных напитков, душил ее руками, сопровождая свои действия угрозами физической расправой, а также нанес удар ногой в живот.

По подозрению в совершении преступления участковые уполномоченные полиции задержали ранее неоднократно судимого за кражи, угрозу убийством и угон автомобиля 33-летнего жителя Гусева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Теги: избиение полиция
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я
# 1я
по улице Левитана? это где?
Сегодня, 12:10   ЦитироватьОтветить0
Просто гость
# 2Просто гость
Если внимательно читать, то можно увидеть про какой город идет речь.
Цитата: я
5 ноября в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Калининграду поступило заявление
Сегодня, 12:39   ЦитироватьОтветить0
Гость Пупкин
# 3Гость Пупкин
Наг сайт про город Гусев и гусевцев, и если где либо засветится гусевец - то сразу попадет сюда.
Сегодня, 13:05   ЦитироватьОтветить0

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