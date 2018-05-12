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Информационный сайт города Гусева

На улице Победы произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки

12 мая 2018, 12:25
На улице Победы произошёл пожар в жилом доме довоенной постройки
11 мая 2018 года в 17.39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. В двухэтажном многоквартирном доме довоенной постройки в общем коридоре и туалете горело потолочное перекрытие на площади 3 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Эвакуирован 1 человек.
пожар
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