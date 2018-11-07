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Информационный сайт города Гусева

В поселке Приозерное произошёл пожар в многоквартирном жилом доме

7 ноября 2018, 11:49
В поселке Приозерное произошёл пожар в многоквартирном жилом доме
7 ноября в 02.51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Приозерное Гусевского городского округа. В двухэтажном кирпичном жилом доме на 5 семей размерами 25×12 м горело мансардное помещение на площади 110 м².

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13, ПСЧ-11 и ПСЧ-24 в составе 11 человек и 4 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар Приозёрное
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