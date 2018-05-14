В Гусеве посетителя ночного заведения ранили ножом

14 мая 2018, 11:41

В Калининградской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области задержали гражданина, подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю ночного заведения в городе Гусеве. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.



В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Толстого в ходе конфликта один гражданин ранил другого предметом, похожим на нож.



Прибыв на место, стражи правопорядка задержали подозреваемого и для дальнейших разбирательств передали его в территориальный отдел полиции.

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