Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве посетителя ночного заведения ранили ножом
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве посетителя ночного заведения ранили ножом

14 мая 2018, 11:41
В Гусеве посетителя ночного заведения ранили ножом
В Калининградской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области задержали гражданина, подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю ночного заведения в городе Гусеве. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Толстого в ходе конфликта один гражданин ранил другого предметом, похожим на нож.

Прибыв на место, стражи правопорядка задержали подозреваемого и для дальнейших разбирательств передали его в территориальный отдел полиции.
Росгвардия ножевое ранение
89 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, отдиравших обшивку с труб теплотрассы
В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, отдиравших обшивку с труб теплотрассы
В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом продавщице
В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом продавщице
В Гусеве 40-летний мужчина на почве ревности порезал свою бывшую сожительницу
В Гусеве 40-летний мужчина на почве ревности порезал свою бывшую сожительницу
Жительница Гусева порезала пенсионера во время пьяной ссоры
Жительница Гусева порезала пенсионера во время пьяной ссоры

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona