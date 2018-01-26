В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом продавщице

26 январь 2018, 23:19

В городе Гусеве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который угрожая ножом продавщице магазина пытался похитить сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудница магазина не растерялась и успела нажать на «тревожную кнопку». Получив информацию от Дежурной части, на место происшествия прибыл наряд задержания в составе прапорщика Евгения Долгих и старшего сержанта Александра Лукашова. Подозреваемого удалось задержать в тот момент, когда он пытался скрыться с территории магазина.



Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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