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В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом продавщице

26 январь 2018, 23:19
В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом продавщице
В городе Гусеве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который угрожая ножом продавщице магазина пытался похитить сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудница магазина не растерялась и успела нажать на «тревожную кнопку». Получив информацию от Дежурной части, на место происшествия прибыл наряд задержания в составе прапорщика Евгения Долгих и старшего сержанта Александра Лукашова. Подозреваемого удалось задержать в тот момент, когда он пытался скрыться с территории магазина.

Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Теги: грабёж Росгвардия
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