В Гусеве Росгвардейцы задержали граждан, отдиравших обшивку с труб теплотрассы

14 марта 2018, 10:25

В Калининградской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в краже теплоизоляционной обшивки с труб теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания в составе прапорщика Компаниец Сергея и сержанта Шеллунц Спартака, обнаружил граждан, которые на улице Смирнова в Гусеве при помощи подручных средств отдирали металлическую обшивку с труб.



Жителей Гусевского района передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время проводится проверка.

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