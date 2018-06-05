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Житель города Гусева устроил пьяный дебош в Свято-Елисаветинском женском монастыре

5 июня 2018, 11:24
Житель города Гусева устроил пьяный дебош в Свято-Елисаветинском женском монастыре
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 31-летнего уроженца города Гусева возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 23 мая текущего года, в дневное время, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района, повел себя агрессивно по отношению к монахиням. Для пресечения противоправных действий нетрезвого мужчины прибыл участковый уполномоченный МО МВД России «Советский». Желая избежать привлечения к административной ответственности, подозреваемый, действуя умышленно, осознавая, что перед ним находится представитель власти, бросил в полицейского картиной в деревянной раме, а затем нанес ему удар ногой в область тела.

В настоящее время по уголовному делу назначена и проводится судебная медицинская экспертиза, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.
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Гость.
# 1Гость.
Посмеялся от души. Спасибо за видео.
Вчера, 14:14   ЦитироватьОтветить2

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