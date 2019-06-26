23 апреля 2018 года участковый уполномоченный полиции по сообщению дежурного прибыл на территорию Свято-Елисаветинского женского монастыря, где дебоширил неизвестный мужчина. Представитель власти потребовал нарушителя прекратить противоправные действия, в ответ на это мужчина бросил в сотрудника полиции картину, которую держал в руках, ранее снятую со стены в картинной галерее монастыря, затем нанес полицейскому удар ногой и попытался нанести удар рукой, однако, сотрудник полиции смог увернуться.
Первоначально подсудимый признавал свою вину в совершенном преступлении, но в дальнейшем, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, пояснил, что данное насилие применено в отношении представителя власти в ходе самообороны.
Суд не согласился с позицией подсудимого и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимого, суд отнес признание вины в совершении преступления при первоначальном предъявлении ему обвинения.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.
Приговором Славского районного суда мужчина осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.
С учетом рассмотрения уголовного дела в общем порядке, приговором суда с обвиняемого взысканы процессуальные издержки в сумме 6820 рублей.
Следует отметить, что процессуальные издержки взысканию с осужденного не подлежат, только если дело рассматривалось в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (особый порядок судебного разбирательства).
Приговор не вступил в законную силу.
За удар полицейского в женском монастыре житель Гусева получил условный срок
26 июня 2019, 18:10
суд
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