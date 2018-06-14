В Гусеве военнослужащий спас пенсионера, который упал в реку и едва не утонул. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Как рассказал собеседник, 61-летний мужчина упал в реку Писсу 13 июня около 15:00. Из воды его вытащили военнослужащий-контрактник, вызвал медиков и оказал ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в Гусевскую ЦРБ.
В беседе с корреспондентом «Клопс» герой отказался называть свою фамилию и номер части, в которой служит. Сергей сообщил, что ему 21 год, он родился в Черняховске. По словам молодого человека, в тот день он зашёл пообедать в кафе рядом с Гусевским техникумом.
«После обеда я присел в сквере на лавочке, там был мой начальник, мы разговорились. На соседней скамейке, которая стояла прямо у воды, спал нетрезвый мужчина. Вдруг мы услышали всплеск. Видимо, мужчина упал, когда переворачивался во сне. Там неглубоко, но он был сильно пьян и успел нахлебаться воды, лежал в реке звёздочкой, лицом вниз. Я вытащил его, вместе с начальником мы его откачали. Когда его грузили в скорую помощь, мужчина дышал, но был без сознания», — рассказал Сергей.
Вышел на обед и совершил подвиг: в Гусеве контрактник спас упавшего в реку пенсионера
14 июня 2018, 17:51
военные
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