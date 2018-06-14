Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Вышел на обед и совершил подвиг: в Гусеве контрактник спас упавшего в реку пенсионера
Информационный сайт города Гусева

Вышел на обед и совершил подвиг: в Гусеве контрактник спас упавшего в реку пенсионера

14 июня 2018, 17:51
Вышел на обед и совершил подвиг: в Гусеве контрактник спас упавшего в реку пенсионера
В Гусеве военнослужащий спас пенсионера, который упал в реку и едва не утонул. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Как рассказал собеседник, 61-летний мужчина упал в реку Писсу 13 июня около 15:00. Из воды его вытащили военнослужащий-контрактник, вызвал медиков и оказал ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в Гусевскую ЦРБ.

В беседе с корреспондентом «Клопс» герой отказался называть свою фамилию и номер части, в которой служит. Сергей сообщил, что ему 21 год, он родился в Черняховске. По словам молодого человека, в тот день он зашёл пообедать в кафе рядом с Гусевским техникумом.

«После обеда я присел в сквере на лавочке, там был мой начальник, мы разговорились. На соседней скамейке, которая стояла прямо у воды, спал нетрезвый мужчина. Вдруг мы услышали всплеск. Видимо, мужчина упал, когда переворачивался во сне. Там неглубоко, но он был сильно пьян и успел нахлебаться воды, лежал в реке звёздочкой, лицом вниз. Я вытащил его, вместе с начальником мы его откачали. Когда его грузили в скорую помощь, мужчина дышал, но был без сознания», — рассказал Сергей.
военные
357 просмотров   |   2 комментария
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик
В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик
«Сказала, что не хочет жить, и шагнула в воду»: в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину
«Сказала, что не хочет жить, и шагнула в воду»: в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
В Гусеве произошел межэтнический конфликт с участием людей из окружения «спарринг-партнера» Николая Цуканова
В Гусеве произошел межэтнический конфликт с участием людей из окружения «спарринг-партнера» Николая Цуканова
Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Наконец нормальный поступок от лица военных в Гусеве!!
Сегодня, 18:16   ЦитироватьОтветить1
Гость Сергей
# 2Гость Сергей
Гость Андрей,
Андрей,а что от военнослужащих только плохого видели? В любой организации есть нехорошие хулиганы)) А у нас хороших ребят много))
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»