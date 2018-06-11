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Информационный сайт города Гусева

В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик

11 июня 2018, 19:01
В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик
Шестилетний мальчик утонул на карьере в посёлке Краснолесье Нестеровского района, когда отдыхал у водоёма с родителями. Об этом «Клопс» рассказал источник в правоохранительных органах.

Ребёнок утонул днём 11 июня. Тело сразу подняли из водоёма, но мальчик уже был мёртв. Семья ребёнка приехала на шашлыки из Гусевского района. Вместе с мальчиком отдыхала его 27-летняя мать. Подробности происшествия уточняются в региональном СУ СК России.
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Житель
# 1Житель
Какое это горе...кошмар...бедный мальчик....
Вчера, 19:49   ЦитироватьОтветить4
Болт
# 2Болт
Земля пухом.. Этот карьер не для детей и не для тех кто не умеет нормально плавать.
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить0
Гость мать не ваша
# 3Гость мать не ваша
Это произошло 10 июня, мы были там в это время... как долго шла помощь... как все надеялись... люди пытались реанимировать ребёнка сами, делали искусственное дыхание... честно скажу, после того, как ребёнка увезла скорая, мы ещё верили, что его спасут... Родители, ваша боль и в наших сердцах
Вчера, 23:08   ЦитироватьОтветить0

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