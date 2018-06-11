Шестилетний мальчик утонул на карьере в посёлке Краснолесье Нестеровского района, когда отдыхал у водоёма с родителями. Об этом «Клопс» рассказал источник в правоохранительных органах.
Ребёнок утонул днём 11 июня. Тело сразу подняли из водоёма, но мальчик уже был мёртв. Семья ребёнка приехала на шашлыки из Гусевского района. Вместе с мальчиком отдыхала его 27-летняя мать. Подробности происшествия уточняются в региональном СУ СК России.
В карьере Нестеровского района утонул шестилетний мальчик
11 июня 2018, 19:01
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