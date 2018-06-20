Произошёл пожар в посёлке Ольховатка, горел деревянный сарай

20 июня 2018, 20:13

20 июня в 11.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в посёлке Ольховатка Гусевского городского округа. В деревянном сарае горела кровля на площади 2 м².



На место происшествия выезжали два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.



Возгорание было ликвидировано подручными средствами до прибытия сотрудников пожарной охраны.



Пострадавших нет.

0 просмотров