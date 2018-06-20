Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Произошёл пожар в посёлке Ольховатка, горел деревянный сарай
Информационный сайт города Гусева

Произошёл пожар в посёлке Ольховатка, горел деревянный сарай

20 июня 2018, 20:13
Произошёл пожар в посёлке Ольховатка, горел деревянный сарай
20 июня в 11.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в посёлке Ольховатка Гусевского городского округа. В деревянном сарае горела кровля на площади 2 м².

На место происшествия выезжали два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Возгорание было ликвидировано подручными средствами до прибытия сотрудников пожарной охраны.

Пострадавших нет.
пожар Ольховатка
0 просмотров
0
Другие новости по теме
На улице Красноармейской произошел пожар, в двухкомнатной квартире горел диван
На улице Красноармейской произошел пожар, в двухкомнатной квартире горел диван
На улице Лесной сгорел деревянный сарай
На улице Лесной сгорел деревянный сарай
29 апреля в поселке Первомайское в деревянном строении произошел пожар
29 апреля в поселке Первомайское в деревянном строении произошел пожар
В поселке Калининское сгорел сарай
В поселке Калининское сгорел сарай

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona