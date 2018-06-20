20 июня в 11.03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в посёлке Ольховатка Гусевского городского округа. В деревянном сарае горела кровля на площади 2 м².
На место происшествия выезжали два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.
Возгорание было ликвидировано подручными средствами до прибытия сотрудников пожарной охраны.
Пострадавших нет.
Произошёл пожар в посёлке Ольховатка, горел деревянный сарай
20 июня 2018, 20:13
пожар Ольховатка
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