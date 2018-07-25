Житель Гусева получил 4 года колонии за разбойное нападение на пенсионерку

25 июля 2018, 13:24

Днем 1 марта 2018 года ранее судимый мужчина, находясь вблизи одного из домов по ул. Вокзальной в г. Гусеве, через окно увидел стоящую в продуктовом магазине незнакомую ему пожилую женщину, держащую в руках сумку. Обвиняемый дождался, когда женщина выйдет из магазина, и проследовал за ней. Догнав ее в подъезде дома и воспользовавшись беспомощным состоянием, подсудимый напал на потерпевшую на лестничной площадке, нанес два удара палкой по голове и не менее двух ударов по правой руке, в которой она держала сумку, и похитил личные вещи, после чего скрылся с места преступления.



В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия.



Следует отметить, что согласно ст. 316 УПК РФ рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.



Потерпевшая, защитник и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.



Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, частичное возмещение ущерба.



Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

321 просмотр