В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу денег из кассы магазина

31 июля 2018, 10:13

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города совершена кража денег.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина путём свободного доступа похитил из кассового аппарата около 3 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.



Запись с камеры наблюдения, установленной в помещении магазина, позволила оперативникам уголовного розыска установить приметы злоумышленника. По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 39-летнего горожанина, ранее судимого за аналогичное преступление.



Данный гражданин был доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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