В Гусевском районе полицейские задержали 28-летнего мужчину за кражу кроликов

6 октябрь 2017, 18:49

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 28-летнего жителя райцентра по подозрению в краже. По данным полиции, мужчина похитил кроликов из подсобного хозяйства 64-летнего пенсионера. Установлено, что ночью злоумышленник, повредив забор из металлической сетки, проник на придомовую территорию, зашел в сарай, умертвил двух кроликов и, забрав их туши, скрылся.



По оперативным данным, подозреваемый причастен к серии имущественных преступлений, и на его счету может быть порядка шести краж велосипедов. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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