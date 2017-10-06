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В Гусевском районе полицейские задержали 28-летнего мужчину за кражу кроликов

6 октябрь 2017, 18:49
В Гусевском районе полицейские задержали 28-летнего мужчину за кражу кроликов
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали 28-летнего жителя райцентра по подозрению в краже. По данным полиции, мужчина похитил кроликов из подсобного хозяйства 64-летнего пенсионера. Установлено, что ночью злоумышленник, повредив забор из металлической сетки, проник на придомовую территорию, зашел в сарай, умертвил двух кроликов и, забрав их туши, скрылся.

По оперативным данным, подозреваемый причастен к серии имущественных преступлений, и на его счету может быть порядка шести краж велосипедов. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Теги: кража
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