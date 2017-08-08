В Гусеве задержали мужчину за кражу денег с банковской карты
8 август 2017, 22:15
В дежурную часть регионального управления МВД России обратилась калининградка. В своем письме женщина выразила благодарность сотруднику полиции за раскрытие кражи денег с банковской карты ее дочери.Теги: кража полиция
«Позвольте выразить искреннюю благодарность и признательность за ответственный подход к нашей проблеме, за оказанную помощь и поддержку, хорошее отношение и понимание, высокий профессионализм вам и вашим сотрудникам, неравнодушным к чужим проблемам», – написала горожанка.
Раскрыть дело пострадавшей помог оперуполномоченный Отдела полиции №3 городского УМВД России, майор полиции Вадим Щеголев. Он лично задержал подозреваемого в течение 3 дней после того, как женщина написала заявление в полицию.
Кражу денег мужчина совершил еще летом прошлого года. Мать с дочерью обратились к правоохранителям не сразу.
«Они уже не надеялись найти злоумышленника спустя столько времени. Но я им сразу сказал, что мы раскроем это преступление. Принял заявление, установил личность похитителя. Он был задержан лично мною, прятался в Гусеве. Мужчина написал явку с повинной. Каялся, что украл карту и начал распоряжаться чужими средствами. На счету девушки находилось 5 000 рублей», – рассказал Вадим Щеголев.
Подозреваемый погасил материальный ущерб. Он вернул пострадавшим похищенные деньги в двойном размере. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
«Мы очень рады, что в полиции служат такие люди. Вадим Владимирович помог нам найти и задержать гражданина, совершившего противоправные действия. Очень надеемся и просим вашим правом предоставить возможность наградить и поощрить майора полиции Щеголева. Спасибо за ваш труд и ответственное отношение к защите законных интересов граждан», – обратилась калининградка к начальнику регионального Управления МВД России Игорю Илларионову.
«Это наша работа. Мы помогаем всем гражданам. Конечно, мне очень приятно слышать слова благодарности от жителей города. Полиция работает, не дремлет. Стараемся», – отметил Вадим Щеголев.
Благодарность от горожанки оперуполномоченному Отдела полиции №3 вручат на ближайшем оперативном совещании при всем личном составе УМВД. Глава ведомства Игорь Илларионов поблагодарит Щеголева за профессионализм и преданность делу.
«Позвольте выразить искреннюю благодарность и признательность за ответственный подход к нашей проблеме, за оказанную помощь и поддержку, хорошее отношение и понимание, высокий профессионализм вам и вашим сотрудникам, неравнодушным к чужим проблемам», – написала горожанка.
Раскрыть дело пострадавшей помог оперуполномоченный Отдела полиции №3 городского УМВД России, майор полиции Вадим Щеголев. Он лично задержал подозреваемого в течение 3 дней после того, как женщина написала заявление в полицию.
Кражу денег мужчина совершил еще летом прошлого года. Мать с дочерью обратились к правоохранителям не сразу.
«Они уже не надеялись найти злоумышленника спустя столько времени. Но я им сразу сказал, что мы раскроем это преступление. Принял заявление, установил личность похитителя. Он был задержан лично мною, прятался в Гусеве. Мужчина написал явку с повинной. Каялся, что украл карту и начал распоряжаться чужими средствами. На счету девушки находилось 5 000 рублей», – рассказал Вадим Щеголев.
Подозреваемый погасил материальный ущерб. Он вернул пострадавшим похищенные деньги в двойном размере. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
«Мы очень рады, что в полиции служат такие люди. Вадим Владимирович помог нам найти и задержать гражданина, совершившего противоправные действия. Очень надеемся и просим вашим правом предоставить возможность наградить и поощрить майора полиции Щеголева. Спасибо за ваш труд и ответственное отношение к защите законных интересов граждан», – обратилась калининградка к начальнику регионального Управления МВД России Игорю Илларионову.
«Это наша работа. Мы помогаем всем гражданам. Конечно, мне очень приятно слышать слова благодарности от жителей города. Полиция работает, не дремлет. Стараемся», – отметил Вадим Щеголев.
Благодарность от горожанки оперуполномоченному Отдела полиции №3 вручат на ближайшем оперативном совещании при всем личном составе УМВД. Глава ведомства Игорь Илларионов поблагодарит Щеголева за профессионализм и преданность делу.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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