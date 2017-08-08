В Гусеве задержали мужчину за кражу денег с банковской карты

8 август 2017, 22:15

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В дежурную часть регионального управления МВД России обратилась калининградка. В своем письме женщина выразила благодарность сотруднику полиции за раскрытие кражи денег с банковской карты ее дочери., – написала горожанка.Раскрыть дело пострадавшей помог оперуполномоченный Отдела полиции №3 городского УМВД России, майор полиции Вадим Щеголев. Он лично задержал подозреваемого в течение 3 дней после того, как женщина написала заявление в полицию.Кражу денег мужчина совершил еще летом прошлого года. Мать с дочерью обратились к правоохранителям не сразу., – рассказал Вадим Щеголев.Подозреваемый погасил материальный ущерб. Он вернул пострадавшим похищенные деньги в двойном размере. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»., – обратилась калининградка к начальнику регионального Управления МВД России Игорю Илларионову., – отметил Вадим Щеголев.Благодарность от горожанки оперуполномоченному Отдела полиции №3 вручат на ближайшем оперативном совещании при всем личном составе УМВД. Глава ведомства Игорь Илларионов поблагодарит Щеголева за профессионализм и преданность делу.