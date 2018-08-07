Полицейские изъяли у жителя Гусевского района незаконно хранившийся порох

7 августа 2018, 11:43

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» изъяли из дома, принадлежащего 23-летнему жителю одного из посёлков, стеклянную банку, внутри которой находилось 378 граммов дымного пороха. Согласно заключению, представленный на экспертизу порох пригоден для производства взрыва.



Владелец не смог представить необходимые документы на его хранение, в связи с чем дознаватели полиции возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.



Полиция напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, его основные части и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

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