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Информационный сайт города Гусева

Дознаватели возбудили в отношении жителя Гусева уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов»

13 марта 2019, 16:56
Дознаватели возбудили в отношении жителя Гусева уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов»
Сотрудники отделения уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в ходе производства обыска по ранее возбужденному уголовному делу выявили факт незаконного хранения боеприпасов 46-летним жителем города Гусева.

В ходе обыска в доме горожанина полицейские обнаружили крупнокалиберный снаряд отечественного производства. Мужчина пояснил полицейским, что нашел боеприпас в июле 2017 года во время сбора грибов в районе одного из соседних поселков. Незаконно хранящийся боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
боеприпасы
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