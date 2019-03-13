Дознаватели возбудили в отношении жителя Гусева уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов»

13 марта 2019, 16:56

Сотрудники отделения уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в ходе производства обыска по ранее возбужденному уголовному делу выявили факт незаконного хранения боеприпасов 46-летним жителем города Гусева.



В ходе обыска в доме горожанина полицейские обнаружили крупнокалиберный снаряд отечественного производства. Мужчина пояснил полицейским, что нашел боеприпас в июле 2017 года во время сбора грибов в районе одного из соседних поселков. Незаконно хранящийся боеприпас изъят и направлен на экспертизу.



В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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