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Разыскиваемого Гусевской полицией 27-летнего мужчину задержали в Калининграде

10 августа 2018, 19:19
Разыскиваемого Гусевской полицией 27-летнего мужчину задержали в Калининграде
Сотрудники Отдельного батальона ППС УМВД России по городу Калининграду во время патрулирования улицы Комсомольской задержали разыскиваемого МО МВД России «Гусевский» 27-летнего жителя Озерска. Как выяснили полицейские, задержанный скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в областном центре.

Напомним, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее судимый за кражи и преступления против личности злоумышленник передан инициаторам его розыска и конвоирован в МО МВД России «Гусевский». Расследование продолжается.
розыск
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