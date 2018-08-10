Сотрудники Отдельного батальона ППС УМВД России по городу Калининграду во время патрулирования улицы Комсомольской задержали разыскиваемого МО МВД России «Гусевский» 27-летнего жителя Озерска. Как выяснили полицейские, задержанный скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в областном центре.
Напомним, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее судимый за кражи и преступления против личности злоумышленник передан инициаторам его розыска и конвоирован в МО МВД России «Гусевский». Расследование продолжается.
Разыскиваемого Гусевской полицией 27-летнего мужчину задержали в Калининграде
10 августа 2018, 19:19
розыск
193 просмотра
Другие новости по теме