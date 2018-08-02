Гусевская полиция разыскивает скрывающегося от органов следствия Ивана Баранаускаса

2 августа 2018, 16:12

МО МВД России «Гусевский» УМВД России по Калининградской области разыскивается Баранаускас Иван Геннадьевич, 1991 г. р., проживающий в посёлке Липово Гусевского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Приметы: на вид 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы коротко стриженные темно-русые.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Ивана Баранаускаса, просьба сообщить об этом в отдел полиции по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-32-81.

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