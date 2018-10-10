Полиция продолжает поиски Андрея Ишпилатова

16 марта 2019, 12:08

МО МВД России «Гусевский» разыскивается Ишпилатов Андрей Сергеевич, 1997 года рождения, зарегистрированный по месту жительства в Ленинградской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».



Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы коротко стриженные, темно-русые.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Ишпилатова Андрея Сергеевича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.

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