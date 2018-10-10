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Информационный сайт города Гусева

Полиция продолжает поиски Андрея Ишпилатова

16 марта 2019, 12:08
МО МВД России «Гусевский» разыскивается Ишпилатов Андрей Сергеевич, 1997 года рождения, зарегистрированный по месту жительства в Ленинградской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы коротко стриженные, темно-русые.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Ишпилатова Андрея Сергеевича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.
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Житель
# 1Житель
Я так думаю что износилования не было...ща эти прошмандовки сами ноги раздвигают чуть ли не с 12 лет а то и раньше...бедный пацан...попал...
10 октября 2018 12:21   ЦитироватьОтветить
60
Остервенелая выхухоль
# 2Остервенелая выхухоль
Цитата: Житель
Я так думаю что износилования не было...ща эти прошмандовки сами ноги раздвигают чуть ли не с 12 лет а то и раньше...бедный пацан...попал...

Я, тоже так думаю.Целую осень того года, он ходил с этой девочкой, ну явно не силком он тащил ее.А, как у парня контракт закончился(он контробобром был), и он уехал, решили заявление написать.
10 октября 2018 17:02   ЦитироватьОтветить
20
Знакомая
# 3Знакомая
Мне вообще эта девушка сказала что он под поезд попал...
Ну типо она хорошо общалась с его родней, он то и дома по её словам и не появлялся, а там фиг его знает
Сегодня, 13:02   ЦитироватьОтветить
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