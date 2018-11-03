Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Полицией Гусева разыскивается 20-летний Сергей Киселёв
Информационный сайт города Гусева

Полицией Гусева разыскивается 20-летний Сергей Киселёв

3 ноября 2018, 12:05
МО МВД России «Гусевский» разыскивается Киселёв Сергей Александрович, 1998 г. р., скрывшийся от военно-следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самовольное оставление части или места службы».

Приметы: на вид 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Киселёва Сергея Александровича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.
розыск
156 просмотров
0
Другие новости по теме
Полиция Гусева разыскивает скрывающегося от органов следствия Андрея Кондакова
Полиция Гусева разыскивает скрывающегося от органов следствия Андрея Кондакова
Полиция Гусева устанавливает местонахождение 21-летнего Андрея Ишпилатова
Полиция Гусева устанавливает местонахождение 21-летнего Андрея Ишпилатова
Полицией Гусева разыскивается 39-летний Александр Жуков, подозреваемый в грабеже
Полицией Гусева разыскивается 39-летний Александр Жуков, подозреваемый в грабеже
Полиция Гусева разыскивает 26- летнего Дмитрия Федина, подозреваемого в совершении кражи
Полиция Гусева разыскивает 26- летнего Дмитрия Федина, подозреваемого в совершении кражи

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»