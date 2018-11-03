Полицией Гусева разыскивается 20-летний Сергей Киселёв

3 ноября 2018, 12:05

МО МВД России «Гусевский» разыскивается Киселёв Сергей Александрович, 1998 г. р., скрывшийся от военно-следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самовольное оставление части или места службы».



Приметы: на вид 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Киселёва Сергея Александровича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.

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