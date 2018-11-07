Инспекторы ГИБДД задержали двух местных жителей за кражу дорожных ограждений

7 ноября 2018, 14:57

31 октября 2018 года в 23 часа 00 минут сотрудниками ГИБДД на улице Победы города Гусева, для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Рено 19». В салоне автомобиля находились двое молодых людей, которые перевозили элементы металлических конструкций.



На требование инспектора предъявить документы на право управления транспортным средством, 28-летний водитель ответил отказом из-за их отсутствия. Документ, подтверждающий приобретение перевозимых в салоне автомобиля конструкций, также предоставлен не был. Водитель и его приятель для выяснения всех обстоятельств были доставлены в отдел полиции МО МВД России «Гусевский».



В ходе разбирательств было установлено, что металлические конструкции — дорожное ограждение (столбы в количестве 20 штук и креплений к ним, в количестве 20 штук), были похищены с участка автодороги «Гусев — Синявино — Маяковское».



По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкции которой предусматривают: наказание до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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