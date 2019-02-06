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Жительница поселка Ольховатка воткнула супругу в спину нож на почве ревности

6 февраля 2019, 12:39
Жительница поселка Ольховатка воткнула супругу в спину нож на почве ревности
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из местной больницы, что к ним был доставлен 50-летний житель посёлка Ольховатка с ножевым ранением.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в квартире пострадавшего между ним и его супругой началась ссора. Женщина на почве ревности схватила нож и воткнула его в спину своего супруга. Потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение. Медики расценили полученные травмы как лёгкий вред здоровью.

В отношении злоумышленницы дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ножевое ранение Ольховатка
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