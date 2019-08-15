Жительница Гусева ударила мужа ножом в грудь во время пьяной ссоры

15 августа 2019, 01:06

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение о госпитализации 31-летнего местного жителя с ножевым ранением. Сотрудники полиции при проведении комплекса мероприятий установили, что потерпевший вместе с женой распивал спиртные напитки в квартире общей знакомой. В ходе словесного конфликта с мужем, возникшего на почве личных неприязненных отношений, 29-летняя супруга, держа в руке нож, начала угрожать ему убийством. Кроме того, женщина нанесла потерпевшему удар в грудь, который повлёк тяжкий вред здоровью.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции статей по данным частям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти и двух лет соответственно.

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