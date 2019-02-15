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В Гусевском районе мужчина под предлогом помощи вытащил из кармана сельчанина телефон

15 февраля 2019, 12:03
В Гусевском районе мужчина под предлогом помощи вытащил из кармана сельчанина телефон
В полицию с заявлением о краже обратился житель одного из поселков Гусевского района. 30-летний мужчина сообщил полицейским, что у него пропал мобильный телефон. Ущерб составил 7 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что поздней ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, на одной из улиц города к нему подошел неизвестный и помог идти какое-то время. После того, как незнакомец покинул заявителя, мужчина обнаружил отсутствие гаджета. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый горожанин, который пояснил, что продал похищенное имущество.

В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
кража
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