Гусевский суд потребовал взыскать более 130 000 рублей с организации, поставившей покупателю не тот товар

22 февраля 2019, 10:59

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к ООО «Англер» о защите прав потребителей. В обоснование требований истец указал, что 17 октября 2018 года между ним и ООО «Англер» дистанционным способом через сеть «Интернет» был заключен договор купли-продажи лодки, по условиям которого ответчик обязался поставить и передать в собственность истцу лодку, а также сопутствующие к ней товары. Общая цена договора составила 76 780 рублей, денежные средства были перечислены продавцу. Товар был получен заказчиком 26 октября 2018 года, однако, после осмотра выяснилось, что ответчик передал лодку другой модели.



От получения претензии о расторжении договора купли-продажи лодки и возврата денежных средств ответчик уклоняется, в связи с чем истец обратился в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Согласно ст. 469 ГК РФ, ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию



В соответствии со п. 1 ст. 18 Закона потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.



Установив, что лодка, приобретенная истцом у ответчика дистанционным способом по договору купли-продажи имеет недостаток — несоответствие товара описанию, суд пришел к выводу об обоснованности требований потребителя о расторжении договора и взыскании денежных средств. Кроме того, на основании положений Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с ответчика подлежат взысканию компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



Решением Гусевского городского суда расторгнут договор купли-продажи, заключенный между истцом и ответчиком, а также с ООО «Англер» взыскана в пользу истца сумма оплаты по договору в размере 76 780 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 40 890 рублей, судебные расходы в размере 8 000 рублей, а всего — 130 670 рублей. На ответчика возложена обязанность вернуть товар за счет продавца.



Решение суда не вступило в законную силу.

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