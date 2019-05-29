Житель Гусева через суд добился списания незаконных начислений за отопление подвального помещения

29 мая 2019, 13:24

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском к ОАО «Янтарьэнергосбыт» о защите прав потребителей. В обоснование требований истец указал, что является собственником подвального помещения в цокольном этаже многоквартирного дома. В нежилом помещении отсутствуют радиаторы отопления и проходят только инженерные сети, которые относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Инженерные сети отопления заизолированы, что не позволяет отапливать подвальное помещение. Вместе с тем ответчик незаконно произвел начисления за отопление подвального помещения в период с октября 2018 года по декабрь 2018 года на сумму 19 715,06 рублей.



Истец полагает, что таким образом нарушены его права как потребителя, в связи с чем он обратился в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В силу п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.



Частью 1 ст. 157 ЖК РФ предусмотрено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ.



Как следует из содержания пунктов 58, 61.2, 61.3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2, расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей) учитываются в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям.



Установив, что, производя начисления за отопление нежилого помещения, принадлежащего истцу, ресурсоснабжающей организацией фактически начислены технологические расходы (потери) тепловой энергии, возникшие во внутридомовых сетях жилого дома. Суд пришел к выводу, что сам по себе факт прохождения через нежилое помещение истца инженерных сетей многоквартирного дома не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника помещения платы за отопление. Такие расходы включаются в общедомовые нужды собственников помещений многоквартирного дома, на которых лежит обязанность их оплаты.



Решением Гусевского городского суда на ответчика возложена обязанность снять начисления в сумме 19 715,06 рублей за отопление подвального помещения, принадлежащего истцу.



Решение суда не вступило в законную силу.

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