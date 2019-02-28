Жителю Гусевского района грозит тюремный срок за мошенничество в сфере кредитования

28 февраля 2019, 12:32

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился представитель финансовой организации, мужчина сообщил полицейским, что один из клиентов не исполняет кредитный договор. Ущерб составил почти 27 000 рублей.



Участковые уполномоченные полиции выяснили, что 45-летний житель одного из поселков оформил на свое имя кредит для приобретения мобильного телефона. Намерений исполнять кредитные обязательства мужчина не имел. Гаджет он продал, а деньги потратил на личные нужды. Сельчанин был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.



Дознавателями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4-х месяцев.

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