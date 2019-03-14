Житель Гусева задержан за кражу мобильника у 82-летнего пенсионера

14 марта 2019, 13:54

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратился 82-летний житель Гусева. С его слов, после визита знакомого мужчины у него пропал мобильный телефон.



Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки заявления установлено, что 26-летний местный житель, находясь в квартире потерпевшего, попросил у пенсионера мобильный телефон, якобы чтобы сделать телефонный звонок. После этого злоумышленник скрылся с имуществом пожилого мужчины.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления, был задержан и доставлен в отдел полиции.



Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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