Управляющий одного из фермерских хозяйств Озерского района обратился в полицию с заявлением о краже. 38-летний мужчина сообщил стражам порядка, что с территории, расположенной неподалеку от поселка Ольховатка, пропал электропастух. Ущерб составил порядка 25 000 рублей.
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили, что кража была совершена в ночное время. Опросив жителей близлежащего поселка правоохранители выяснили, что к краже причастен ранее судимый 30-летний житель Гусевского района. Ночью злоумышленник смотал кабель от электроизгороди и забрал аккумулятор и солнечную батарею, загрузил все в свой автомобиль и скрылся с места преступления. В ходе проведения обыска у подозреваемого изъяты все комплектующие похищенного имущества.
Дознавателями в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Житель Гусевского района задержан за кражу электропастуха в фермерском хозяйстве
18 мая 2019, 01:07
кража
96 просмотров
Другие новости по теме