27-летний житель Гусева во время конфликта сломал матери челюсть

18 марта 2019, 12:28

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница и сообщила, что сын её избил.



Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные полиции. Полицейские выяснили, что в квартире по месту жительства между родственниками начался конфликт. В ходе ссоры, 27-летний злоумышленник нанёс своей матери несколько ударов кулаком. Пострадавшая с переломом челюсти обратилась за помощью в медицинское учреждение, где медики расценили полученные телесные повреждения как средней тяжести вред здоровью.



В отношении злоумышленника дознавателями полиции возбуждено уголовное дело части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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