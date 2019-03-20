В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что ей угрожали убийством.
Участковыми уполномоченными полиции было установлено, что экс-супруг потерпевшей в ходе спора о разделе совместно нажитого имущества угрожал ей убийством. Кроме того, 65-летний подозреваемый нанёс бывшей жене телесные повреждения, которые повлекли за собой средней тяжести вред здоровью. По данным полицейских, пенсионер ударил женщину кулаком в лицо, отчего она упала на пол, получив закрытый перелом правой голени.
Отделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции статьей по данным частям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех и двух лет соответственно.
В Гусеве мужчина угрожал убийством бывшей жене в ходе спора о разделе имущества
20 марта 2019, 11:40
убийство
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